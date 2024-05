Rojas sueña con jugar la Copa América

Redacción- El juego previo contra la campeona del mundo Argentina y el repechaje contra Honduras se perdieron debido a la falta de una VISA estadounidense.

No obstante, el proceso ya ha sido administrado y Andy Rojas se apresura a preparar su documentación para poder participar en la próxima Copa América.

Este martes, en el Proyecto Gol, el jugador de fútbol lo reveló personalmente a los medios.

«La otra vez no salió el trámite de la VISA, pero ya estamos en movimiento con eso. Me dolió bastante no estar en ese partido, pero hay situaciones que por algo pasan», afirmó Andy Rojas.

A pesar de que no está a cargo del proceso, Rojas está seguro de poder vestir el uniforme del Tricolor para la Copa América que dará inicio el 20 de junio.

El jugador de fútbol tiene la esperanza de hacer su primer partido con una selección improvisada de Uruguay este viernes en el Estadio Nacional.