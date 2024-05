Redacción- La NASA lanzó este sábado el primero de un par de innovadores satélites climáticos que estudiarán, por primera vez, las emisiones de calor en los polos de la Tierra. Sus datos serán clave para el trabajo de los científicos que analizan los cambios en la atmósfera y predicen las condiciones para el futuro próximo.

El satélite conocido como CubeSats 1 tiene el tamaño de una caja de zapatos y fue lanzado por un cohete Electron de Rocket Lab, desde el Complejo de Lanzamiento 1 de la compañía Mahia, en Nueva Zelanda, a las 03:41 hora del este. Los controladores terrestres confirmaron que habían establecido contacto con el dispositivo casi cinco horas más tarde, a las 08:48.

La nave está equipada con un espectómetro infrarrojo térmico, que se compone de varios espejos y detectores con formas especiales que permiten dividir y medir la luz infrarroja, y un termopar, similar a los sensores de los termostatos domésticos, con los que realizará sus lecturas.

The first of a pair of @NASAClimate satellites launched successfully Sat., May 25, on a @RocketLab Electron rocket. Data from our PREFIRE mission will help researchers better predict how Earth’s ice, seas, and weather will change in a warming world. https://t.co/TeX2DWWYRv pic.twitter.com/UlbKAaYxA8

