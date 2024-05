Redacción- El experimentado portero manudo, Leonel Moreira se vistió de héroe para llevar a Alajuelense a una nueva final, tras haber tapado dos penales.

Desde el arranque de la temporada, Moreira ha disputado 24 partidos sumando 1980 minutos, donde ha recibido 19 goles.

Además, ha sido el líder de la defensa manuda, ya que con sus intervenciones y liderazgo ha mantenido la ilusión viva a todo el liguismo.

Liga Deportiva MOREIRA!

Espectacular, notable y fuera de serie. No hoy, sino todo el torneo.

Si #Alajuelense hoy está en la Final es en mucho por las tapadas superlativas qué tuvo @1Leoml

Ya no me pienso meter en la necedad de no llamarlo a #LaSele pero su nivel ha sido notable.

— Christian Sandoval (@c_sandovalp) May 19, 2024