Redacción – La madre y el padrastro de Nadia Peraza conversaron con Telenoticias y explicaron el momento tan difícil por el que están atravesando en este momento, tras el homicidio de la joven.

Los familiares de Nadia aseguraron que al conocer que los restos encontrados en un refrigerador son los de la joven ha sido el momento más duro.

“El OIJ vino en la mañana y nos informó que, si era positivo que los tatuajes eran de ella, pero falta la confirmación del ADN, que eso se llevara un tiempo. No hemos podido dormir, ahora la zozobra es la niña que va para arriba, cómo se lo explicamos después” indicó Juan Cortés, padrastro de Nadia.

Por su parte, Marilyn Espinoza, madre de Nadia recalcó que es una situación muy difícil.

“Es difícil, solo con la ayuda de Dios, nada más, porque es el único que sabe como pasan las cosas, no sé que siento ni siquiera ahora, el dolor lo invade y es difícil” agregó.

Para finalizar, la madre de Nadia recalcó que debe de ser fuerte para su nieta.

“Era buena madre, muy alegre, no era muy expresiva porque no me dijo nunca lo que le estaba pasando, pero sí era muy cariñosa. Ahora tengo que ser muy fuerte para mi nieta, porque está muy pequeñita” expresó.