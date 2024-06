«Costarricenses en ningún momento se está instaurando la obligatoriedad de la vacunación por COVID-19 menores de edad no coman cuento lo que se hizo fue responder a una medida cautelar interpuesta durante la pandemia que sostenía que se debía suspender la obligatoriedad porque las vacunas no estaban registradas durante mi gestión y justo para tranquilizar a muchas personas que piensan que las vacunas que estamos colocando son experimentales porque no tienen registro se hizo la tarea responsable del registro de vacunas para COVID-19 Una vez registradas automáticamente se caía esa medida cautelar del decreto de obligatoriedad de la vacunación que se dio justificado durante la emergencia por COVID-19» Manifestó Mary Munive, Ministra de Salud