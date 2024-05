Redacción- La joven surfista costarricense, Brisa Hennessy, ha dejado una marca imborrable en el mundo del surf al convertirse en la nueva líder mundial del tour tras su sobresaliente desempeño en la parada del Tour Mundial de Surf en Tahití.

Hennessy disputó la final del torneo SHISEIDO Tahiti Pro, enfrentándose a la talentosa surfista local Vahine Fierro de Francia; sin embargo, no logró la victoria en la final.

Tras la conclusión del torneo, Brisa Hennessy expresó su emoción ante los micrófonos de la World Surf League:

«Oh por Dios. No tengo palabras. Es muy loco, jamás me hubiera imaginado estar en esta posición. Estoy muy agradecida de que las cosas se me dieron y tuviera la posibilidad de ir profundo en esos tubos. El viaje no ha terminado, apenas está comenzando».

Además de su destacado desempeño en Tahití, Brisa celebró su ascenso al puesto número 1 del ranking mundial.

Los 7800 puntos que acumuló en la Polinesia Francesa le permitieron ascender del puesto 4 al puesto 1 del escalafón global, consolidando su posición como una de las principales figuras del surf a nivel mundial.

Hennessy demostró su calidad al vencer a destacadas competidoras como la campeona olímpica Carissa Moore en cuartos de final y la campeona mundial Caroline Marks en semifinales.

Su actuación en la temida ola de Teahupoʻo, que pronto será sede de los Juegos Olímpicos, la colocó en el centro de atención del mundo del surf.