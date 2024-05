Redacción – Según información del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, durante el 2023, la principal causa de los incendios estructurales fue por fallas en sistemas y aparatos electrónicos, por lo que durante este año se busca que esta estadística reduzca.

“El hecho de que no haya problemas en el sistema eléctrico no quiere decir que este no requiera observación ni cuidados constantes. El mantenimiento preventivo recomendado debe hacerse cada cinco años. También es fundamental que cualquier insumo para este sistema, sea de una casa nueva o de una casa ya construida, cuente con las certificaciones que garantizan el cumplimiento del Código Eléctrico Nacional”, explicó Jennifer Rodríguez, líder de Investigación y Desarrollo para Prysmian Centroamérica y Caribe.

Se estima que, de toda la inversión en una casa, el sistema eléctrico representa, aproximadamente, el 10% del valor total. Si este 10% no está instalado de una forma adecuada y segura, se puede ocasionar un incidente desafortunado que pondría en riesgo el 100% de la propiedad como, por ejemplo, un incendio.

Siga los consejos que se brindan a continuación para aumentar la seguridad del sistema eléctrico de su hogar.

Deje las labores relacionadas con la electricidad en manos de ingenieros y/o electricistas calificados. Solo las personas profesionales pueden velar porque la configuración de la instalación eléctrica de su casa sea segura y cumpla con todos los requisitos necesarios. Cualquier labor en su instalación eléctrica, ya sea temporal o permanente, debe delegarse a personas preparadas en la materia. “Desde el cambio de un tomacorriente hasta la renovación total de la instalación eléctrica, debe estar en manos de profesionales. No efectúe usted mismo ninguna de estas tareas, por más sencilla que parezca”, enfatizó Rodríguez. Solicite a su profesional de confianza por las certificaciones de los insumos eléctricos que adquiere. Los productos eléctricos certificados llevan sellos que solo una persona experta puede identificar como legítimos. Algunos de estos sellos incluyen: UL, CIDET, TUV y NOM-ANCE. Estos distintivos garantizan que el producto ha sido evaluado y cumple con estándares de seguridad y calidad. Verifique las marcas de los productos que se están comprando para su sistema eléctrico. Asegúrese de que su ingeniero y/o electricista contemple la reputación de las marcas que adquiere para las labores eléctricas en su hogar. Las marcas reconocidas suelen brindar garantías del fabricante, además de comprometerse con altos estándares de calidad y seguridad. “Conviene validar que los productos eléctricos comprados estén completamente nuevos y en condiciones óptimas, además de que se adquieran en centros autorizados. No se deben comprar insumos usados o que parezcan estar en mal estado”, comentó Rodríguez.

Recuerde que el sistema eléctrico de su hogar no solo debe funcionar correctamente, sino que debe garantizar su seguridad y la de la propiedad por mucho tiempo.