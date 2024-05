Redacción – Para aquellos amantes de Star Wars, el Mall Oxigeno tendrá una serie de actividades para celebrar el “May the 4th be with you” durante todo este fin de semana.

Todas las actividades, diseñadas para aficionados de todas las edades, tendrán lugar en el área del food court y son de acceso gratuito para todos los asistentes. Durante este evento, los participantes tendrán la oportunidad de sumergirse en el fascinante universo de Star Wars y compartir momentos inolvidables junto a sus personajes favoritos de la saga.

Las actividades darán inicio este sábado desde las 10 de la mañana con una exhibición de colecciones de Lego Star Wars, misma que se extenderá hasta las 8 de la noche.

Ese mismo día los visitantes tendrán la oportunidad de tomarse fotos con sus personajes favoritos de la saga en un horario de 12md a 7:00pm. De 6 de la tarde a 7 de la noche, se realizará un concierto tributo a Star Wars con The Imperial Bandto.

Para el domingo, continúa la exhibición de colecciones de Lego Star Wars en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, así como un desfile y fotos con personajes de la saga de 12 md a 7 de la noche.