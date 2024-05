Giacone se coronó bicampeón del fútbol nicaragüense

Redacción- José Giacone, entrenador argentino que ha dirigido al Herediano, Sporting FC y Alajuelense, volvió a escribir historia en el fútbol nicaragüense al ganar el campeonato como campeón con el equipo Cacique Diriangén.

El entrenador y su equipo detuvieron al Real Estelí, quien logró una destacada Copa Centroamericana al llegar a la final y derrotar al Saprissa en su camino.

El Cacique ganó 2-0 contra Real Estelí, lo que le permitió mantener su marcador global de 3-2 y obtener su tercer campeonato en la historia.

El portero costarricense Alfonso Quesada también juega en el Diriangén y es un jugador destacado en el equipo.

«Mucho agradecimiento por la confianza que me dieron todos los personeros del club. Siempre salir campeón para un entrenador es lo máximo. Este torneo me agarró con mucha más experiencia, fuimos muy criticados por no tener un mejor resultado en Copa Centroamericana, pero supimos resistir y logramos el título en diciembre.

Ahora, con el equipo mejor armado y conocimiento de todo el plantel, el torneo se hizo de mejor manera y fuimos primeros, lo que nos permitió cerrar en casa y a pesar de un traspié en el primer juego de la final», afirmó José Giacone a Teletica.com.

Seguidamente, resaltó que al conocer más a sus jugadores y contar con refuerzos pudo hacerse más fácil el juego para el Cacique.

Finalmente, cerró diciendo que pese al traspié que tuvieron en el primer juego de la final, el cerrar con su gente y en su estadio les permitió poder alzar el trofeo que los proclamó bicampeones.