Tras su gran momento fue llamado a los microciclos de La Sele

Redacción-A los 29 años, hizo su debut en la Primera División, lo cual es una edad poco común, pero tras una gran temporada en Sporting a sus 32 años podría debutar en La Sele.

Después de jugar sin éxito en Grecia en 2021 y debutar ese año, Steven Cárdenas fue prácticamente eliminado hasta que Sporting FC lo recuperó y le devolvió la felicidad, no solo en su barrio, Pavas, de donde es originario.

En esta temporada, recuperó su lealtad con goles y se convirtió en el máximo anotador del Torneo de Clausura 2024 con 13 goles, cerrando el año con 22 goles en los dos torneos.

«Lo que les digo es no traten de echarse para atrás. A los que nos ha costado, porque también escuché de otros futbolistas con una situación similar a la mía, que no dejen de luchar. Los sueños se cumplen de un momento a otro. Cuesta, porque nada es fácil, pero que no dejen de luchar porque los sueños se cumplen.

Contentísimo la verdad, nada sería más bonito que poder debutar con la selección, y como le digo a los muchachos, los sueños se cumplen, la edad es un número, es por rendimiento y de ahí el ejemplo de uno», afirmó Steven Cárdenas.

El atacante explicó específicamente lo que significaba hacer su debut a los 29 años, una edad muy tarde para cualquier jugador.

Cárdenas superó a Jonathan Moya, Javon East y Luis Javier Paradela en la clasificación de goleadores, ya que sumaron nueve goles y no pudieron superar su marca de 20 goles en la fase regular.

El jugador de fútbol se enfoca en lograr su esperado debut con el escudo nacional, el cual podría ocurrir este viernes en el partido amistoso contra Uruguay.