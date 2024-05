Quesada se mostró tranquilo previo a la semifinal

Redacción- El estratega del Saprissa Vladimir Quesada, se quitó el cartel de favorito previo al arranque de las semifinales ante San Carlos.

Quesada, comentó que nunca ha escuchado a un jugador del Saprissa decir que son favoritos, ya que todo ese tema siempre lo pone la presan y eso les pone más presión tanto a los jugadores, como a la institución.

Además, indicó que todos los jugadores que conforman al tricampeón nacional entienden la presión, ya que si no pudieran no deberían estar en el cuadro morado.

«Nunca he escuchado a ningún jugador de Saprissa decir que somos favoritos, eso lo ponen ustedes la prensa y a veces para ponernos más presión, el que no entiende y no soporta la presión no puede estar en Saprissa, solo pensamos en estas semifinales, no más allá.

Las personas que nos ven así no entienden qué es Saprissa. Nosotros vivimos presión y el hecho de haber ganado tres títulos no significa que ya tenemos el cetro asegurado, tres títulos sí nos respaldan, pero más bien nos llena de responsabilidad, sabemos que no será fácil y tendremos que correr más que los rivales», afirmó Vladimir Quesada.

Seguidamente, recalcó que a pesar de que son tricampeones no significa ya sean campeones, porque respetan a los rivales y todo puede pasar en los partidos.

Finalmente, cerró diciendo que los tres títulos en sus espaldas les da la motivación de querer más, aunque son conscientes de que deben correr más que sus rivales, si quieren alzar un nuevo trofeo.