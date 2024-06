Redacción – El auditor de la Municipalidad de San José, Israel Barrantes, denunció que el alcalde de esta municipalidad, Diego Miranda, lo amenazó el viernes anterior con sacarlo con la policía de las instalaciones municipales.

Esta situación se presentó cuando el auditor se presentó a la Municipalidad de San José tras realizar una serie de investigaciones debido a una denuncia que entró a través de la Contraloría General de la República contra dos funcionarios que realizaron compras irregulares en el Festival de la Luz 2023.

Israel Barrantes, conversó directamente con AM Prensa y destacó que Diego Miranda se molestó mucho cuando le expusieron el caso y se puso a defender a uno de los imputados en esta situación.

Israel Barrantes señaló que el alcalde de San José, Diego Miranda al hacerle las observaciones se molestó, alzó la voz y lo amenazó con que saliera de las instalaciones o sino llamaría a la policía.

“Cuando le hicimos las observaciones él entro en enojo, alzó la voz y me dijo que saliera de las instalaciones, me dijo qué si no quería salir de las instalaciones, llamaría a la policía. Al final no sé si llamó a la policía porque yo me retiré, él hizo que estaba llamando a la policía. También me amenzó con reportarme. La amenaza la hizo frente a tres funcionarios de la auditoria.” finalizó.