Redacción – Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes convocó para el próximo lunes 10 de junio, a la 1:30pm, a la señora ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller Castro, a una reunión en la sede de la Defensoría.

Esta reunión tiene como objetivo conocer de primera mano las causas que se están presentando para las múltiples omisiones denunciadas contra el Ministerio de Educación Pública (MEP), en cuanto al pago de distintos rubros que son parte del salario de su personal; omisiones reiteradas como por ejemplo salarios incompletos, no reconocimiento de lecciones ya impartidas, recargos no reconocidos, rebajos injustificados, aumento por costo de vida no reconocido y el no pago de prestaciones.

Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes destacó que la Defensoría recibe muchas denuncias del personal del MEP.