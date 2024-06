Redacción: El diputado del Partido Liberal progresista no se guardó nada y manifestó su punto de vista respecto a las asociaciones de desarrollo. «Al quitarle recursos a las asociaciones de desarrollo es donde se le cae la máscara al Gobierno de la República del presidente, con ese cuento que se traen siempre de que ellos son los representantes del pueblo bueno contra las élites.» Manifestó.

El diputado destaco que en la Comisión de Asuntos Hacendarios estuvo el pueblo bueno, el de verdad. Estuvo la gente que trabaja en sus comunidades y para el beneficio de los pobladores de este país. «Vinieron a decirnos que no están de acuerdo con la forma en que este gobierno ha querido manejar las cosas, dejando sin recursos a las asociaciones de desarrollo. Que no es cierto que este gobierno ayuda al pueblo. Que lo que han hecho y quieren seguir haciendo es dejarlos desprotegidos. Ellos cuentan con todo el apoyo de la fracción del PLP para el trabajo que hacen y no vamos a permitir que se les quiten esos recursos.» Destacó el diputado