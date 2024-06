Redacción – Este lunes 10 de junio, en la Comisión Especial de Reforma para permitir la extradición de nacional, el experto constitucionalista, Rubén Hernández aseguró que este asunto no le compete a la Asamblea Legislativa resolverlo.

“Como esta reforma pretende eliminar, a un grupo determinado de costarricenses, el derecho a no ser extraditado, evidentemente y de conformidad con este voto, este asunto no le compete resolverlo a esta Asamblea Legislativa, sino que debería convocarse a una constituyente para que realice, si lo considera pertinente, la reforma respectiva. Es decir, no es un tema de fondo es un tema de competencia” indicó.