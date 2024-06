Alfaro salió satisfecho con la posición de su equipo

Redacción- El entrenador de la Tricolor, Gustavo Alfaro aseguró que deberán corregir y mejorar la puntería para no sufrir durante la eliminatoria mundialista.

Alfaro, comentó que el juego ante Uruguay fue lindo, con una buena medida para ver su nivel actual, donde hubieron muchas cosas que le gustaron y otras que no le gustaron.

Además, indicó que están en el inicio de un proceso y desde Panamá ve al equipo mejor parado dentro del terreno de juego.

«Fue un lindo partido, una buena medida, una linda medida más que nada, no podemos trabajar en una semana, pero si no tenemos la posibilidad de exponer ante un rival, no sirve de mucho, hubo cosas que me gustaron y otras que no, pero estamos en el inicio de un proceso y desde Panamá acá veo al equipo mejor parado en la cancha.

Lo que no me gustó es que nos falta finalizar, tuvimos dos acciones con los volantes centrales, porque esto es lo que nos vamos a encontrar el jueves un bloque bajo y con características similares, además, Uruguay juega mucho lo físico, pero el equipo tiene que estar preparado para las situaciones que vayan a enfrentar», afirmó Gustavo Alfaro.

Seguidamente, Gustavo resaltó que no le gustó la claridad de cara al marco rival, ya que contaron con algunas chances claras de gol y no pudieron anotar.

Finalmente, cerró diciendo que deberán mejorar en esa parte, para no sufrir durante la eliminatoria y más que todo el próximo jueves cuando se midan a San Cristóbal y Nieves en el inicio de la eliminatoria mundialista.