Redacción – La Selección Nacional debuta mañana en la eliminatoria mundialista rumbo al Mundial del 2026 ante San Cristóbal y Nieves.

A este duelo la escuadra patria llega como favorita en el papel por sus antecedentes históricos.

Para Gustavo Alfaro sus dirigidos no deben pecar en arrogancia y deben demostrarlo en el verde.

«El fútbol no es el único deporte donde no siempre gana el mejor, el futbol hay situaciones donde se igualan, el tema está en la capacidad de partido de que nosotros tenemos que jugar, un partido nunca se gana antes de jugarlo por más diferencia”, comentó el argentino.

Sobre los jugadores que arrancarán como titulares mañana, Alfaro aseveró tenerlo definido.

«El equipo lo tengo definido, pero quiero esperar hasta mañana porque no quiero que luego algo pase y que tenga que explicar lo sucedido, me ha pasado que confirmo un equipo y un jugador se me enferma. Quería ver como llegaban los muchachos de la MLS, Juan Pablo y Manfred, lo importante es que todo están disponibles y con ganas de formar parte de esto. La estructura se mantiene y ahí entran a jugar ciertas sutilezas con un equipo que buscará encerrarnos”, resaltó.

El duelo entre nacionales y caribeños empezará a las 9 de la noche en el Estadio Nacional.