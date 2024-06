Redacción – La Selección Nacional tendrá se debut esta noche en la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026, cuando reciba en el Estadio Nacional a San Cristóbal y Nieves a partir de las 9 de la noche.

Para el seleccionador, Gustavo Alfaro, el poder contar con un buen ritmo, será clave en el desarrollo del primer partido eliminatorio.

Sin duda alguna, el contar con un buen nivel por parte de Joel Campbell, puede contribuir a que la tricolor encuentre ese nivel deseado por la afición.

Para Gustavo Alfaro, el actual rendimiento del extremo número 12 es alentador y espera que se vea reflejado esta noche “Lo veo muy bien. Veníamos después del entrenamiento (ayer), íbamos a almorzar y le dije: ‘Te veo bien, estás entrenando muy bien, seguí así’. Y él me dice: ‘Sí, profe, me siento muy bien, he estado entrenando bien”, reveló en conferencia de prensa.

Alfaro espera que en estos dos partidos eliminatorios y Copa América se refleje un buen nivel por parte del futbolista, “Está en sintonía, cada vez lo veo mejor. Sí he hablado con él y he sido claro: yo todavía no vi la mejor versión de Joel Campbell, estoy esperando verla”, amplió el sudamericano.

Joel Campbell disputará este jueves su cuarta eliminatoria mundialista, ya que anteriormente fue parte del proceso mundialista rumbo a Brasil 2014. Rusia 2018 y Qatar 2022.