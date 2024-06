Redacción – Johan Venegas dejó de ser jugador de Liga Deportiva Alajuelense el jueves anterior y fue hasta este viernes en horas de la noche que realizó un posteo para despedirse.

El delantero en un comunicado externó su agradecimiento a todos los involucrados al interno de club.

«Quiero agradecer al extraordinario grupo de personas que fueron mis compañeros de trabajo en estos años, utileros, masajistas, fisios y cuerpo médico, agradezco todo su apoyo y les deseo lo mejor a cada uno de ellos. Al personal administrativo, gracias por siempre darme la oportunidad y la confianza», expresó.

Venegas también externó el agradecimiento a quienes le permitieron convertirse en jugador manudo.

«Gracias a la Liga por dejarme vivir esta experiencia en su club. Desde niño siempre soñé en jugar en LDA y vestir la rojinegra. Siempre fui un jugador entregado, determinado y siempre dispuesto a dar la milla extra», amplió.

Por último, explicó que se va con un sin sabor por no alcanzar el título nacional.

«La vida está llena de etapas, de situaciones positivas y de situaciones que nos hacen crecer. Independientemente de la situación, Dios siempre ha respaldado cada paso que he dado en mi carrera y sé que ahora no será la excepción. Emocionado por conocer que tiene Dios para mí y mi familia en el futuro y confiando en su voluntad que es perfecta y no añade tristezas.

«Manud@s gracias por todo. Son una grandísima afición», concluyó.

Según reveló ESPN CR, Johan Venegas estaría muy cerca de convertirse en jugador de la AD Guanacasteca, siendo este 5to club a nivel nacional, luego de su paso por la AD Santos, Puntarenas FC, Saprissa y Alajuelense.