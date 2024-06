Redacción – El Deportivo Saprissa anunció oficialmente que el delantero cubano Luis Paradela jugará a préstamo, por un año con opción de compra, en el club de fútbol Universitatea Craiova de la SuperLiga de Rumania.

Previo a partir al futbol rumano, Paradela y los morados extendieron el contrato por tres años, es decir hasta 2028.

En su despedida, el atacante se mostró muy emotivo y agradeció todo el apoyo del club y afición.

“Dejo atrás una familia, una institución que siempre los voy a llevar conmigo donde quiera que vaya. Un pedazo de mi corazón siempre va a estar con ellos. Es duro y difícil despedirse de algo tan bonito como es Saprissa», dijo emocionado.

El cubano calificó al club morado como su casa y que dijo que fue «emocionante» llegar al equipo de sus sueños.

«Desde que empecé a ver los partidos de Costa Rica, siempre quise jugar, para mí fue algo extraordinario poder llegar al equipo de mis amores. Me imaginaba que iba a ganar títulos, pero nunca me esperé que fuera tan perfecta esta relación como la que tuvimos. Me esperaba muchas alegrías, pero no como todo se dio tan rápido. Fue muy bonito», aseveró.

Desde su llegada a Saprissa en junio de 2022, Paradela “ha demostrado su calidad futbolística, aportando entrega, velocidad y goles como pieza fundamental en la consecución del tetracampeonato”, acumulando 92 partidos disputados y 25 goles.