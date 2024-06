Redacción: La joven Nicole “Coco” Roper salió del hospital y este miércoles hizo una transmisión en su cuenta de Instagram en la que contó que su mamá Lynda Díaz está molesta por algunas cosas que publicó sobre ella su libro “Mírame”.

La influencer tica, radicada en Texas, Estados Unidos, contó que su mamá le dijo que todos los días recibe mensajes con ataques por lo que relató sobre su vida familiar, por lo que está cansada de la situación.

“Coco” afirmó que recibe mensajes de su madre diciéndole: “No es usted la que recibe ataques, soy yo”. “Vea lo que causó su libro”, “Su libro hace esto”, “Haz arruinado mi vida difamando” y que todo eso le genera mucho más estrés del que ya tiene por su enfermedad.

Ante esto, y para aclarar la situación, Lynda Díaz publicó en su cuenta de Instagram que este jueves hará una transmisión en vivo, a las 5 p.m. (hora de Costa Rica), sobre el tema.

“Hace varios años llevo recibiendo críticas muy fuertes acerca de mi relación con Nicole. Me he callado por respeto y, más aún, por protegerla a ella misma. He recibido de todo, hasta personas deseando enfermedades y muerte a mi persona. Yo, por mi parte, me dedico a trabajar en mis proyectos y a estar presente para mis hijos en lo que necesiten”.

“Estoy cansada, agotada al máximo. Trato de ser lo mejor de mí, pero todo tiene su límite. Mañana realizo un live como única vez para, honestamente, contar cómo me siento. Suficiente es suficiente”, publicó la expresentadora de 7 Estrellas.

Lynda, además, publicó una fotografía junto con su nieta en la que expresó que ella siempre será su prioridad, luego que su hija “Coco” también mencionara que recibe muy poco apoyo con el cuido de su hija cuando sale del hospital.

“Mi gordita para siempre. El amor lo puede todo. Da lo mejor de ti siempre. No importa lo que nadie piense, solo el sabio puede ver entre líneas, y el amor puro jamás puede ser influenciado por el mal. Esta niña siempre será una prioridad en mi vida. En mi corazón existe paz de que trato de hacer lo mejor y estoy muy clara, ser madre no es fácil”, dice la publicación.