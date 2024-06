Ugalde pasa un buen momento con La Sele.

Redacción- El joven delantero de la Tricolor, Manfred Ugalde, aseguró que él espera convertirse en un referente en algún futuro.

Ugalde, comentó que no hay que apresurarse ya que es joven y en algún momento le tocará ser un líder ya que le gustaría y lo tomaría con mucha responsabilidad.

Además, dijo que por el momento entiende su papel, el cual es ser un joven más que aporta desde su posición y que avanza paso a paso.

«Creo que no hay que apresurarse. Aún soy joven y algún día, si me tocara ser uno de los líderes, me gustaría y lo tomaría con mucha responsabilidad. Pero por el momento, soy un joven más, aportando desde donde puedo y avanzando paso a paso.

Me siento feliz y quiero estar en la Selección por muchos años, hasta cuando mi cuerpo me lo permita o dejen de convocarme, quiero seguir enfocado para seguir teniendo esos lindos recuerdos, que al final, es lo que queda con uno: tener buenos recuerdos y poder meter goles con la Selección», afirmó Manfred Ugalde.

Seguidamente, Manfred resaltó que se siente feliz en la selección y desea estar muchos años en ella o hasta que su cuerpo lo deje jugar o hasta que lo dejen de convocar al combinado patrio.

Finalmente, cerró diciendo que quiere seguir enfocado en La Sele, ya que al final de su carrera son lindos recuerdos y también poder anotar muchos goles con la Tricolor.