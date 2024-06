Navas afirmó que le hubiera gustado retirarse de otra manera.

Redacción-El experimentado portero nacional, Keylor Navas, aseguró que le hubiera gustado ser campeón del mundo con La Sele.

Navas comentó que le hubiera gustado retirarse en la selección siendo campeón del mundo como en Brasil, que estuvieron muy cerca de poder hacerlo.

Además, afirmó que tienen que aceptar la realidad de que no pudieron hacer más historia en el mundial de Brasil 2014.

«No, me hubiera gustado ser campeón del mundo. En Brasil estuvimos cerca pero no nos alcanzó, es una realidad que tenemos que aceptar. Gracias a Dios pude atajar bien, pero no como me hubiera gustado. Me hubiera gustado dejar el marco en cero y que ganáramos. Así fue como Dios quiso que fuera y hay que aceptarlo», afirmó Keylor Navas a Yashinquesada.com.

Seguidamente, indicó que en su partido ante Argentina le hubiera gustado atajar de mejor manera, dejando el arco en cero y ganando ante la campeona del mundo.

Finalmente, cerró diciendo que a pesar de que sus años en la Tricolor fueron muy buenos, pero tiene que aceptar que Dios lo quiso así y lo acepta.