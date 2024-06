La deuda con Joseph Joseph ya fue cancelada.

Redacción- El actual presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph aseguró que pese a que en un momento Alajuelense tuvo una deuda ante su persona, ya fue 100% cancelada y no le deben ni un vaso de agua.

Joseph comentó que han existido muchos comentarios sobre la situación financiera de Alajuelense, pero la verdad es que es la mejor en los últimos años y por esa razón se ha permitido la contratación de grandes fichajes, el último de ellos Iago Falqué.

Además, indicó que Alajuelense no le debe nada ya que a pesar de que tenían una deuda con él, esa ya fue cancelada y no le deben ni un vaso de agua.

«Ha habido muchos comentarios, pero no es así la situación financiera de Alajuelense es la mejor en los últimos años. Alajuelense no me debe nada. En algún momento hubo una deuda, pero ya está 100% cancelada. No me debe ni un vaso de agua.

Lo niego rotundamente. Soy un presidente más en la institución con los mismos deberes. La mayor prueba es que el sábado habrá tres papeletas. Si yo fuera el dueño, ¿por qué habría elecciones?», afirmó Joseph Joseph a Yashinquesada.com.

Seguidamente, el jerarca rojinegro aseguró que niega rotundamente que es el dueño de la institución eriza.

Finalmente, cerró diciendo que es un presidente con los mismos deberes y la mayor prueba de eso, es que el próximo sábado van a ver tres papeletas para las elecciones.