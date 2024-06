Redacción – Este martes 25 de junio, dio inicio la construcción de los Albergues Juveniles de la Alegría Torres Espíritu Santo.

El padre Sergio, destacó que por ocho años les cerraron las puertas, los maltrataron y los trataron como delincuentes.

“Dios habla por el que calla, ocho años nos cerraron las puertas, ocho años nos maltrataron, cuando fuimos a pedir pan nos trataron como si fuéramos delincuentes. Me mandaron nueve auditorías como si fuera un delincuente, demostramos que todas salieron idóneas” indicó.

El sacerdote señaló el difícil camino que tuvo que atravesar y los obstáculos que tuvo que pasar.

“Me echaron la Contraloría, me echaron el PANI, me echaron el IMAS, la Caja, el Ministerio de Trabajo, me echaron nueve instituciones y a las nueve para gloria de Dios les demostramos idoneidad” expresó.