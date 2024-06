Redacción – La selección de fútbol de México llamó a la periodista deportiva costarricense Maribel García, quien actualmente vive y trabaja en suelo mexicano, para que cubra la participación de la selección mexicana en la Copa América.

Maribel es periodista deportiva, se ha desarrollado una ascendente carrera en la prensa mexicana. También se ha vinculado a varios equipos de la primera división mexicana.

García, es costarricense, sin embargo, hace algunos años viajó a México para ir a una universidad de allá. Su tía es la reconocida artista Maribel Guardia.

La comunicadora costarricense ha logrado posicionarse en los medios mexicanos, donde ya ha tenido apariciones en cadenas importantes de habla hispana como, por ejemplo, Univisión y Televisa.

“No es que no quiera estar en Costa Rica, es que aquí están los medios de comunicación más pesados de América Latina como Televisa, Azteca, Fox Sports, ESPN y TUDN; entonces yo dije ‘aquí es el paraíso de la comunicación’ y gracias a esa beca se me abrieron las oportunidades y me quedé”, indicó la joven.