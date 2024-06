Redacción – El pasado jueves en horas de la tarde, la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) presentó una nueva consulta a la Sala Constitucional sobre el proyecto de la Ley Jaguar, que busca el referéndum, el expediente 24.364.

La diputada Pilar Cisneros señaló que lo que se va a votar en el Congreso no es si los diputados están o no están de acuerdo.

“Aquí hay diputados que no entienden nada o que oyen lo que quieren oír, no lo que yo estoy diciendo. Lo que yo les dije es que este jueves no estamos votando aquí si los diputados estamos de acuerdo o no con el referéndum” comentó.

La diputada oficialista recalcó que en el Congreso no van a determinar si ese proyecto es constitucional o no, debido a que eso le toca a la Sala IV.

“Aquí lo que estamos votando señores ciudadanos es aprobar una solicitud para que el pueblo se pronuncie sobre el país que quiere, no se deje engañar porque aquí en este Congreso no vamos a determinar si ese proyecto es constitucional o no, eso le toca a la Sala IV, aquí no vamos a decidir si es viable o no porque eso le toca al Tribunal Supremo de Elecciones” indicó.