Redacción – La diputada oficialista, Pilar Cisneros Gallo, destacó que la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, insiste en mentir y tergiversar los objetivos de la Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica.

Pilar Cisneros señaló que la Contraloría se ha convertido en un freno para el desarrollo de Costa Rica.

“Lo que si es cierto es que la Contraloría se ha convertido no ahora, no señores, sino desde hace décadas en un freno para el desarrollo de este país, porque se arroga competencias que ni la Constitución ni mucho menos la ley el da, como por ejemplo interpretar leyes u ordenarles a las instituciones pueden hacer esto o no pueden hacer esto otro. La función de la Contraloría es salvaguardar y proteger los dineros públicos no frenar el desarrollo de Costa Rica” acotó.