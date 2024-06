El destilado es una de las bebidas más típicas de ese país

Redacción – Durante la última década, las exportaciones de pisco promedian los US$ 3 millones de dólares. El año 2023 cerró con envíos a 42 mercados por un total de US$ 2,7 millones y sólo en los primeros cuatro meses de este año las exportaciones chilenas de pisco ya superan US$ 1 millón, siendo Estados Unidos, Argentina y Canadá los principales destinos de este producto.

Pese a que es el destilado más consumido en Chile, el pisco no es suficientemente conocido alrededor del mundo. Lo primero que hay que decir es que se trata de un aguardiente elaborado por destilación de vino genuino potable y que se produce en las regiones de Coquimbo y Atacama, en el norte de Chile y su elaboración consta de cuatro grandes etapas: el cultivo y cosecha de las uvas pisqueras, la vinificación, la destilación y el envasado final.

El pisco tiene la Denominación de Origen más antigua de América y la segunda más antigua a nivel mundial. Actualmente, y como promedio, se producen cerca de 36 millones de litros de diferentes graduaciones alcohólicas (35°, 40°, 43° y 45°) y sus distintas versiones (transparente y envejecido) y destilaciones (doble y triple), ofrecen una amplia gama de posibilidades para disfrutar puro o en coctelería junto a otros ingredientes. La industria del pisco se ubica principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo, y tiene un fuerte impacto en la comunidad local, otorgando 31 mil empleos permanentes anuales y 40 mil empleos de forma indirecta.

La Representante Comercial de ProChile en Costa Rica, Marianela Montero, comentó que “el pisco chileno es un destilado noble, con elementos diferenciadores que acompañan a una creciente demanda internacional por este tipo de espirituosos. Las regiones donde se produce cuentan con condiciones climáticas excepcionales para la producción de las variedades de uva que se destilan. A esto se suma la larga tradición artesanal en su proceso productivo y contar con la denominación de origen más antigua de Latinoamérica. En un trabajo conjunto con PiscoChile y los productores de ambas regiones, estamos avanzando para que sea cada vez más reconocido y preferido por los consumidores internacionales, especialmente aquí en Costa Rica”.

En el marco de las celebraciones del día del pisco, extendidas a lo largo de todo el mes de mayo y en diferentes latitudes, ProChile destaca, por ejemplo, el lanzamiento de un documental promocional sobre el pisco a realizarse en Buenos Aires. Asimismo, una degustación de diferentes cócteles con el pisco como ingrediente principal en Panamá, una masterclass en el marco de la feria London Wine Fair y una Pisco Night y un Spring Cocktail ambos a realizarse en Nueva York.

Costa Rica también forma parte de esta agenda de actividades promocionales, como una manera de darle continuidad al trabajo realizado en el marco de la misión comercial de noviembre del año 2023, donde una serie de compradores e importadores visitaron la Región de Atacama. La Oficina de ProChile en Costa Rica está planificando una serie de acciones para poder dar a conocer los atributos de este producto y que puedan ingresar más marcas de este destilado al mercado local. El llamado es a estar atentos a las redes sociales y otros canales de comunicación para ser parte de este tipo de iniciativas cuyo único fin es masificar el producto y que cada vez más consumidores conozcan los atributos del pisco chileno.