Redacción – Un grupo de 20 diputadas le pidieron al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, que declare emergencia nacional ante la ola de mujeres asesinadas en el país.

La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina, destacó que el gobierno no pone atención a las condiciones reales en que se da la desigualdad de género en el país, con respecto al tema de los femicidios.

“Nosotros no podemos continuar con un gobierno que no pone atención a las condiciones reales en que se da la desigualdad de género en nuestro país. Mientras no llamemos las cosas por su nombre y mientras no identifiquemos cuáles son las causas del femicidio la ola de femicidios va a seguir creciendo” indicó.