Redacción – El pasado martes 25 de junio, la Asociación Obras del Espíritu Santo, con el apoyo del Movimiento Cooperativo Costarricense dio inició con la construcción de dos torres que serán albergues para los jóvenes que lo requieran.

En esta actividad el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, señaló que deberán luchar para que la Contraloría General de la República no vaya a acosar al padre Sergio con esta obra.

“Vamos a tener que luchar un poco, vamos a tener que luchar mucho, para que la Contraloría y perdonen que siga con ese tema, no venga a acosar a Sergio y a las Obras del Espíritu Santo, sino que vaya a buscar cochinillos diamantes y sin vergüenzas” agregó.

Por su parte, el sacerdote señaló el difícil camino que tuvo que atravesar y los obstáculos que tuvo que pasar.

“Me echaron la Contraloría, me echaron el PANI, me echaron el IMAS, la Caja, el Ministerio de Trabajo, me echaron nueve instituciones y a las nueve para gloria de Dios les demostramos idoneidad” comentó.