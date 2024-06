Redacción – Ramón Luis Méndez, el exárbitro nacional, atraviesa por un complicado momento de salud, ya que padece de cáncer de garganta y por primera vez dio declaraciones respecto a su proceso médico que ha tenido durante estas últimas semanas.

Méndez abrió su corazón en una extensa entrevista dada a De Boca en Boca en la que habló de muchos temas, el analista arbitral confesó que se enteró de dicha enfermedad el día de su cumpleaños.

“Ese día iba para análisis en Teletica Deportes, me iba a poner la corbata, pero no me cerraba la camisa, entonces fui al médico y me dijo que parece que la cosa no era jugando, ahí comenzamos exámenes hasta que me dijeron que era un tumor en la garganta”, relató.

Durante su proceso de eliminar el tumor en su garganta, Ramón Luis se sometió a radioterapia, sin embargo, le afectó un ojo, pero él no pierde la esperanza de recuperar la vista en sus dos ojos.

“Es un todo, muchas veces nos morimos antes de tiempo, pero depende del tiempo y la situación que sea, hay cosas que sean inevitables, no se puede luchar con la realidad.

“Dios no quita ni pone la enfermedad, yo creo en un Dios que lo que da es paz, lo que da es tranquilidad, no importa cómo muramos, sino cómo estemos preparados para morir. Esto es una paz que sobrepasa todo entendimiento, ni yo me explicó cómo he llevado esto tan bien”, expresó.

Ante estas últimas palabras, el exsilbatero reconoció que tiene todo listo por si la muerte le llega pronto “Esto es algo que se debe hacer en las familias, hablar de la muerte, dejar todo establecido, por si muero en una semana o en 15 años, ya todo está listo, todo está hablado, en mi caso, de por sí nunca he tenido nada”, expresó.

Ramón Luis finalizó la entrevista agradeciendo todas las muestras de cariño que ha recibido “Agradezco de antemano a todas las personas que me han manifestado sus oraciones, que lo sigan haciendo porque la fe mueve montañas.

“Hay mucha que ha estado cerca de uno, me sobran las personas, no tengo palabras, cuando doy nombres más bien me duele dejar gente por fuera, los hospitales en el México y el Calderón, encontrar gente que lo trata a uno increíble, como un hospital privado”, sentenció.