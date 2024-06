Redacción: El diputado del frente amplio Fabricio Alvarado, aseguró que el Frente amplio solo busca callar a todos aquellos que no compartan su agenda. «Tortura es soportar las mentiras y la manipulación del Frente Amplio, ahora con su invitación a la “marcha del orgullo”. Su proyecto de terapias de conversión no es otra cosa que un intento más de la izquierda para callar a quienes no compartimos su agenda y cerrar nuestras iglesias.» Destacó el diputado.

Alvarado manifestó que nuevamente el frente amplio recurre a la mentira y la manipulación esta vez para llamar a la comunidad LGBT a marchar para apoyar el nefasto proyecto que pretende prohibir las llamadas terapias de conversión, como es típico de la izquierda se aprovechan del desconocimiento de algunos para utilizarlos con fines meramente politiqueros.

«En un video donde participan los seis diputados de ese partido piden a esa comunidad marchar en apoyo a dicho proyecto porque según ellos las terapias de conversión son tortura, saben que es tortura tortura es tener que escuchar una y otra vez las ocurrencias del frente amplio, por qué no le dicen al pueblo que la tortura ya está prohibida en Costa Rica en su código penal y no le dicen que esto es un cuento para realmente torturar la libertad de conciencia y de culto de las personas»

Asimismo aseveró que lo que hay detrás de estas ocurrencias es lo que realmente preocupa porque las verdaderas intenciones de los progres criollos es acabar con la libertad de las personas e instaurar una persecución religiosa legalizarlo en varias ocasiones he advertido que lo que busca con este proyecto es impedir que una persona pueda recibir ayuda espiritual o psicológica para reafirmar su heterosexualidad y abandonar por decisión propia la homosexualidad y lesbianismo

Puntualizo que esto de manera que clínicas consultorios que brindan consejería y hasta organizaciones religiosas evangélicas y católicas podrían ser clausuradas y recibir severas sanciones, pero si es al revés entonces no hay problema si se quiere reafirmar la homosexualidad o lesbianismo.