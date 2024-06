Redacción: El lider de fracción del partido Nueva República, Fabricio Alvarado, manifestó en sus redes que un policía que le ayuda a un delincuente, no es un policía, es un delincuente. Y busca que paguen con cárcel.

«Un policía que le ayuda a un delincuente, no es un policía, es un delincuente.Por eso preparamos un proyecto de ley para que los funcionarios o ex funcionarios policiales y judiciales que sean descubiertos capacitando a sicarios, lo paguen con cárcel .» Manifestó. Además de destacar que existen agencias dedicadas entrenar y asesorar el crimen organizado pero más aun de darnos cuenta que quienes operan dichas agencias son en muchas ocasiones funcionarios funcionarios policiales o judiciales. «En estos días durante la discusión en la Comisión de seguridad y narcotráfico del proyecto presentado por nueva República para combatir el sicariato en una de las audiencias el director general del Instituto costarricense sobre drogas Fernando Ramírez reconoció que existen academias liderados por expolicías o incluso por actuales policías que entrenan jóvenes para que se dediquen al sicariato» Destacó. Además de anunciar que han dado entrenamientos a presuntos sicarios en la manipulación de armas y tácticas militares siendo estas acciones de alta peligrosidad para nuestra ciudadanía esto parece no responder a un hecho aislado y por eso es una causa de enorme preocupación tanto para las autoridades.