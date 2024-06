“Mi gordita para siempre. El amor lo puede todo. Da lo mejor de ti siempre. No importa lo que nadie piense, solo el sabio puede ver entre líneas, y el amor puro jamás puede ser influenciado por el mal. Esta niña siempre será una prioridad en mi vida. En mi corazón existe paz de que trato de hacer lo mejor y estoy muy clara, ser madre no es fácil”, dice la publicación.

​“Yo también, como ser humano, estoy cansada de lidiar con la situación. Mi esposo me comentaba que no ha habido una sola vez que llegue de Texas y que no me vea triste o que llore», resaltó.