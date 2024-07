Redacción. En una inesperada revelación durante los últimos minutos del programa Vis10n, el exvolante del Deportivo Saprissa, Alonso Solís, compartió un incómodo encuentro con Keylor Navas en un reciente concierto, donde también estaba presente el futbolista Óscar Duarte.

Solís, conocido como «El Mariachi», relató que durante el evento del jueves pasado, Navas lo ignoró deliberadamente a pesar de estar a una corta distancia.

«Lo vi el jueves en el concierto. No me saludó. Pero todo bien», mencionó Solís, insinuando que Navas le volvió la cara en varias ocasiones. Andrey Campos, coanfitrión del programa, trató de suavizar la situación sugiriendo que quizás Navas no lo había visto debido a la distancia, pero Solís insistió en que estaban lo suficientemente cerca como para ser reconocidos, comparando la distancia con la que había entre ellos y la cámara que los grababa en el programa.

Mientras Solís detallaba el incidente, mencionó que Óscar Duarte sí lo saludó calurosamente. «Osquitar Duarte sí me saludó. Un abrazo para Osquitar. Estaban juntos», continuó el también cantante, elogiando a Duarte por su amabilidad y profesionalismo.

Campos preguntó qué pudo haber motivado a Navas a evitar a Solís, recordando que ambos tenían una buena relación cuando compartían vestuario en el Saprissa, al punto de que Navas escribió una canción para el grupo de música de Solís, Leyenda.

Solís, aún perplejo, dijo: «No sé. De verdad, fuera de vara, no sé. Pero ahí estaba con Osquitar». Luego comparó el comportamiento de Navas con el de otros exfutbolistas como Paulo César Wanchope, de quienes habló con admiración. «Osquitar es un tipazo y es un jugadorazo. Lo conozco desde toda la vida. Igual que al otro (a Keylor) que no me saludó. Yo relajado. Yo soy paz y amor», subrayó Solís.

Para agregar más intensidad al relato, Solís dijo: «Pero vieras qué raro. A mí lo que me da risa o lo que me da es…, yo digo, si no me quiere, pues no importa, pero que no (hace gestos como de que le quita la cara). Y yo, no pasa nada». A pesar de la situación incómoda, Solís destacó su admiración por Navas como futbolista.

Keylor Navas y su esposa Andrea Salas han estado disfrutando de unas vacaciones en Costa Rica, reencontrándose con amigos como Christian Bolaños y su esposa Jazmín Salas, según se ha visto en redes sociales.