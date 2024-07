Declaraciones se dan luego de comentarios del Presidente en Guanacaste

Redacción – El diputado de Frente Amplio, Ariel Robles, le respondió al presidente Rodrigo Chaves, ante los insultos que hizo en su gira por Guanacaste.

El mandatario dijo que no tenía tiempo para “las estupideces de un diputado”, haciendo referencias a la petición del legislador para que presente facturas de dos fiestas realizadas por funcionarios de casa presidencial en una finca privada de la familia de un empresario detenido por el caso de tala de árboles en Gandoca, Manzanillo.

Ante esto, Robles no se guardó nada y atacó a Rodrigo Chaves, afirmando que no le tiene miedo.

“No se engañe, no le tenemos miedo, ni a usted, ni a su grupo empresarial de amigos. No le tenemos miedo ni a sus gritos, ni a sus ofensas. No se engane, señor Presidente, en Costa Rica hay un grupo de personas que no nos asustan, ni las encuestas, ni la fama. Hay personas que no estamos en disposición de permitir que usted pretenda negociar los bosques del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo», dijo el miembro del Frente Amplio.

El diputado también remarcó que a pesar de las insultos, su agrupación política no dejará de hacer denuncias.

“Todavía quedamos personas que no vamos a guardar silencio ante esto sin

importar cuánto grite, se enoje o haga berrinche. ¿De verdad don Rodrigo Chaves, usted cree que tratándome de falto de neuronas o estúpido vamos a dejar de denunciar sus chorizos con su amigo y vecino millonario?”, expresó.