Conjunto morado cumple este martes su 89 aniversario.

Redacción – Un 16 de julio de 1935 nació un equipo que vendría a cambiar la historia del futbol de Costa Rica al cual bautizaron con el nombre del Deportivo Saprissa, don Beto Fernández cumplió la promesa a don Ricardo Saprissa que cobijó con su apellido a la familia más grande y ganadora de este país.

Ese día, en el Barrio Los Ángeles de San José, un grupo de niños se reunieron en la zapatería de Fausto Leiva, en la que trabajaba Roberto Fernández más conocido como «Beto», su intención era fundar un equipo de fútbol y nombrarlo como uno de los personajes más connotados de la actualidad de los años 30 en Costa Rica: Ricardo Saprissa. Ricardo Saprissa era un salvadoreño destacado en deportes como el tenis, el hockey, béisbol y el fútbol español, que llegó a Costa Rica.

Luego una reunión, «Beto» Fernández le contó acerca de la iniciativa a Don Ricardo Saprissa Aymá, el cuál recordó este momento tan especial en una entrevista realizada por el periodista Ricardo Quirós Sáenz al periódico La Nación en 1978.

«Un día se aproximó Beto y me solicitó que le ayudara un poco con un equipito de pequeños que tenía. Las añoranzas de Barcelona, España, me motivaron a ello, porque allá existían grupos similares, en donde incluso yo jugué, en la década del 21 al 31» indicó.

Así mismo, don Ricardo destacó que nunca creyó que fuera a crecer tanto «Yo lo veía normal. Pero aquello creció. La idea del fútbol me maduró a mí y no yo a ella. Me tomó la mano y me condujo. Ya no se trataba de cosas simples. Sino de una obligación».

Este martes 16 de julio, el Deportivo Saprissa celebra 89 años de historia, manteniéndose fiel a los principios que establecieron sus fundadores, Beto Fernández y Ricardo Saprissa.