Redacción – Pepe Salguero, un reconocido atleta máster de 74 años, busca la ayuda económica de todos los costarricenses para poder cubrir los gastos y asistir al mundial de atletismo que se disputará en Suecia en agosto próximo.

LEA TAMBIÉN: ¡Atención conductores! Vuelco de cisterna bloquea carretera

Salguero afirma que pide la colaboración “con mucho respeto y humildad”, ya que busca alcanzar un sueño personal de representar a Costa Rica y alcanzar una “medalla de oro”.

“Pido a todo Costa Rica ayuda para cumplir este sueño. En todas las competencias que he participado siempre he puesto en lo más alto el nombre de mi país. Estoy seguro que este mundial no será la excepción y me traeré a casa”, externó.

Los que deseen colaborar lo pueden realizar al SINPE Móvil 50025616 a nombre de José Ángel Salguero’ “Cualquier ayuda me acercará más a la meta!”.