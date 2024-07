Redacción – A pesar de que hoy da inicio el torneo de Apertura 2024, los temas administrativos se siguen presentando en varios clubes de la Primera División.

El certamen estaba pactado para dar arranque con el partido entre la AD Guanacasteca y la AD San Carlos a partir de las 7 de la noche en el Estadio Chorotega.

En el cuadro pampero no contaban con que el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), informara que » se le aprobó la licencia para este Apertura, pero que debido a que no presentaron una acreditación que compruebe que no tienen deudas con el Ministerio de Haciendo no se le programarán partidos».

Ante esto, la ADG continuó con la planeación del duelo e incluso sacó a la venta los boletos para dicho partido.

Sin embargo, ante una consulta enviada al departamento de comunicación de UNAFUT por parte de AM Prensa, nos confirmaron que el partido «Se suspendió» y habrá «Pérdida de puntos para la ADG».