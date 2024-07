Justin Bieber volvió a los escenarios y recordó sus mejores éxitos para el concierto privado que ofreció para el hijo del hombre más rico de Asia.

Redacción-Justin Bieber volvió a los escenarios y recordó sus mejores éxitos para el concierto privado que ofreció para el hijo del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, quien es la undécima mayor fortuna del planeta con un patrimonio de 121.000 millones de dólares, según Forbes.

La estrella del pop canadiense entretuvo a algunas de las celebridades más importantes de la India en su presentación con canciones como Where Are U Now, Sorry y Baby.

Medios americanos reportan que Bieber habría recibido una tarifa de 10 millones de dólares por el concierto privado, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Nita Mukesh Ambani en Mumbai, India.

La ceremonia oficial de boda de la pareja se llevará a cabo, tras una serie de celebraciones que incluyeron un crucero de cuatro días para 1.200 invitados de lujo por todo el Mediterráneo donde cantaron Katy Perry, Los Backstreet Boys, Pitbull, David Guetta y Andrea Bocelli.