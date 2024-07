Pau enfrenta un nuevo desafío, que es cambiar la válvula de su corazón.

Redacción – Pau Martín es una joven costarricense de tan solo 23 años de edad, ella nació con una cardiopatía congénita, cuenta con cinco cirugías, dos de ellas a corazón abierto y un marcapasos.

Actualmente, Pau enfrenta un nuevo desafío, que es cambiar la válvula de su corazón, porque la que tiene ahorita tuvieron que haberla cambiado hace más de 10 años, por lo tanto, es vital realizar el cambio de esta válvula.

Debido a la complejidad de la operación, Pau debe ser operada en Barcelona por un especialista en cardiopatías congénitas.

«A los 2 años y medio me operaron del corazón, ahora otra vez me tienen que volver a operar, me tienen que hacer un recambio de válvula. Es importante hacer la operación y demasiado necesaria porque si no se hace básicamente me muero, entonces si o si hay que hacerla» comentó.

Don Julio, el padre de Paula indicó «Lo que le dije a Pau hace 20 años se lo sigo ahora, aquí te estamos esperando, vaya para allá y salga porque usted sabe que aquí la estamos esperando, aquí está papi y mami esperándote amor».

Por su parte, su madre agregó «Cuando era bebé yo le daba un beso y le decía llévese este beso y acuerde que tiene que volver, Pau tiene que volver, tenía en eso 3 años».

Así mismo, Julissa la mamá de Pau destacó que la cirugía es sumamente cara y que por eso crearon la campaña «Corazón Valiente de Pau” para poder solicitar ayuda y realizar esta operación tan importante.

«Esta cirugía que hacen en España, es sumamente cara y en este momento después de pandemia y que toda la situación económica cambió, nosotros necesitamos ayuda para poder ofrecerle este chance a Pau» finalizó la madre.

Para las personas que deseen colaborar y ayudar a Pau para que su operación se pueda llevar a cabo, lo puede hacer por medio de las siguientes cuentas:

Cuentas BANCO NACIONAL:

A nombre de Paula Martín Cespedes

CUENTA COLONES

CR90015108720010260506

CUENTA DÓLARES

CR25015108020025316887

SINPE MÓVIL 87469084

En este link podrá observar la historia completa de Pau: https://www.instagram.com/p/C9dxyO1OV01/