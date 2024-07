Accidente ocurrió el pasado martes en el sector de Puerto Jiménez.

Redacción – El pasado martes 16 de julio, sucedió un lamentable accidente aéreo, en donde una avioneta de la compañía CarmonAir Charter se accidentó en el sector de Puerto Jiménez, en el lugar fallecieron dos pilotos.

Las dos personas fallecidas fueron identificadas como Carlos Noguera e Ismael Alvarado.

Everardo Carmona, el dueño de la aeronave que se accidentó, en una entrevista con Teletica.com explicó un poco la información que manejan hasta el momento de este trágico accidente.

«La información que manejamos, hasta el momento, es la que pudimos recopilar ayer cuando salimos y fuimos al lugar del accidente. El avión sale de aquí (Pavas, Aeropuerto Tobías Bolaños) a las 9:30 a.m. hacia el Juan Santamaría a recoger a una pasajera y sale con ella con destino a Carate, que es un aeropuerto normal de Costa Rica, como cualquier otro aeropuerto, de hecho, es una pista súper buena, de concreto, con linderos con árboles grandes y altos» indicó.

Carmona destaca que, al enterarse de la noticia, se despliega al lugar de los hechos debido a que en ese sector no hay cobertura, por lo que era la única forma de averiguar lo que había sucedido.

«Cuando se me da la noticia a las 11:31 a.m. me dicen que se accidenta y que hay fuego. El lugar es un Parque Nacional (Corcovado), es selva, entonces no hay señal, no hay cobertura; sin embargo, llamamos a los pilotos, pero no contestan por este motivo, donde se me da la noticia alistamos el avión y decidimos irnos porque era la única manera para saber con certeza qué era lo que había sucedido» aseguró.

El dueño de la aeronave señaló que se dirigen al lugar con cinco pilotos y relata lo impactante que fue la escena.

«Nos vamos cinco pilotos para el lugar, aterrizamos a las 12:45, sobrevolamos, lo que encontramos a la orilla de la pista en una cerca era fuego, cenizas y todo estaba quemado, cuando llegamos es súper impactante, porque no hay avión, son cenizas, es el avión quemado» indicó.

Por su parte, Everardo fue enfático en que no encontraron derrames de aceites ni de combustible, por lo que descartan que accidente fuera provocado por un problema mecánico.

«El avión salió en carrera de despegue y nos dijeron que golpeó algo, pero no encontramos como si hubiera golpeado algún ave o fauna, no hallamos derrame de aceite ni combustible, lo cual indica para nosotros que técnicamente, que no hay un problema mecánico durante la carrera del despegue de la aeronave» manifestó.

Al finalizar la entrevista con Teletica.com, Everardo Carmona relató cual puede ser la causa probable del lamentable accidente.

«Cuando vemos el avión, también observamos la rama que golpeó la aeronave y un pedazo de ala desprendida. Por ende, llegamos a la conclusión que la causa probable es que cuando despega vira por la izquierda; la punta del ala golpea la rama de un almendro y ahí estaba la evidencia del pedazo de ala» finalizó.