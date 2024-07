El padre presentaba problemas de salud

Redacción – Elena Correa quién es cantante y modelo, se encuentra pasando por un momento difícil luego del fallecimiento de su padre.

Mediante sus redes sociales, Correa dio a conocer la noticia en una publicación con varias imágenes de su padre y un emotivo mensaje.

Su padre enfrentaba desde hace un tiempo problemas de salud en Colombia y según la modelo afortunadamente pudo pasar sus últimos días de vida en Costa Rica.

«Gracias papito por ser mi papá, por darme la alegría de verte recuperarte estos días y por darme la esperanza de llevarte a Costa Rica nuevamente, no sabes lo feliz que estaba de que podías vivir nuevamente conmigo para que desayunáramos juntos, para que me aconsejaras y me dieras tu bendición todas las noches.

Ya el sufrimiento acabó y ya estás al lado de nuestro Padre Celestial, descansado y cuidándome desde el cielo.

«Gracias papito por darme tu bendición unas horitas antes de partir donde nuestro Padre Celestial, por permitirme darte tu última comida en la boquita y por decirme que me amabas, yo también te amo y te amaré por siempre», fue el mensaje de Elena.