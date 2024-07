Pacientes infectados con Covid-19 e Influenza, se mantienen aislados

Redacción-

El hospital Geriátrico y Gerontología Raul Blanco Cervantes, se reporta controlado al estar con brotes de enfermedades respiratorias que se comunicó el pasado lunes.

La Dra Milena Bolanos Sánchez, directora general de este hospital, comenta que por el momento se mantiene en aislamiento el ala oeste del segundo piso, lugar donde se concentraron todos los pacientes positivos, de Covid-19 así como los de influenza.

Seguido del último corte epidemiológico y realizar pruebas a los pacientes de contacto, se reportaron 19 pacientes Covid-19 (9 más que al inicio) y 12 pacientes por influenza.

Para este miércoles y jueves se espera darle salida a algunos pacientes contagiados y disminuir los aislados, con el fin de terminar el aislamiento preventivo en su hogares y así disminuir el riesgo de contagio en el hospital.

La doctora mencionó que a la fecha no se han vuelto a detectar pacientes positivos por Covid-19 en otras áreas o salas del hospital y que se continuará en estricta vigilancia de la condición general de todos los pacientes.

Los pacientes con riesgo por contacto dejarán de serlo a partir de este viernes y los pacientes diagnosticados con Covid-19, dependiendo de la severidad de sus síntomas, permanecerán aislados de 14 a 21 días.

Dicho hospital sigue funcionando en sus otros servicios con total normalidad, como consulta externa, cirugía, procedimientos, etc. Sin embargo el uso de mascarillas en áreas ambulatorias es de uso voluntario y en el área de emergencias sí es de uso obligatorio tanto para el paciente como para su acompañante.

Las visitas familiares se mantendrán suspendidas, no obstante si no se detectan nuevos casos, es posible que para la próxima semana se esté habilitando para los salones que no estén aislados.