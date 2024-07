Aclarando que planean utilizar otros recursos para mejorar estos problemas

Redacción-

El Ministerio de Justicia aclara que vídeo que anda circulando es información absolutamente falsa, debido a que no se ha emitido ninguna directriz para la liberación de personas privadas de libertad.

El director de la Dirección General de Adaptación Social, Juan Carlos Arias, aclaró que «Nosotros seguimos comprometidos con la seguridad de Costa Rica y por lo tanto las medidas que tomamos son responsables y no vamos a tener que acudir a medidas que en el pasado se han utilizado como la de liberar a personas privadas de libertad solo por el simple hecho de crear espacios. Son otros los recursos que estamos utilizando para poder logar pariar las necesidades que el sistema Penitenciario tiene y acelerando y fortaleciendo los procesos de inserción social para los cuales estamos encomendados».

Por tanto, no se han aprobado iniciativas para sustituir las cárceles por carpas, dichas afirmaciones sobre estas medidas y su relación con la repatriación de delincuentes no corresponden a las políticas actuales, que no corresponden a la realidad.

El Ministerio tiene como enfoque que sigue haciendo una mejorar y expansión de la infraestructura penitenciaria para abordar de manera efectiva las necesidades del sistema de justicia.

No se van a cometer errores de Gobiernos anteriores de liberar «golondrinas» y no vamos a exponer la seguridad de los costarricenses.