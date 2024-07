Afirman que se trató de un hecho lamentable

Redacción – Luego del zafarrancho ocurrido el domingo anterior entre aficionados que presenciaron la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, la organización del restaurante La Cartonera, aclaró ciertos puntos mediante un comunicado.

Afirman que se trató de un hecho lamentable debido a un encuentro deportivo que genera muchas pasiones y donde varios de los presentes perdieron el control, «tal y como sucedió con aficionados en otros países del mundo, en el mismo estadio sede e incluso en otros establecimientos en el país».

Warren Baez, Gerente General de La Cartonera explica que la seguridad contratada no actuó con la solvencia que la situación requería, ante eso se hizo el llamado a la Fuerza Pública.

“En La Cartonera condenamos estos hechos, el fútbol no da para tanto y nuestro objetivo siempre ha sido el sano entretenimiento y el disfrute en un ambiente familiar y tranquilo, sin embargo ante esta situación que vivimos tomaremos las medidas pertinentes en materia de seguridad para garantizar tranquilidad a nuestros clientes y que nuestro establecimiento siga estando en el gusto de las familias para pasar un rato agradable y de calidad”, comentó Baez.

Baez también aclara algunos datos erróneos que circulan en redes sociales.

“Deseamos aclararle a la opinión pública que en el Patio Norte de nuestro establecimiento, lugar donde se realizó la actividad, no caben más de 3000 personas sin mesas, y justamente para esta activación se utilizaron mesas para la comodidad de los clientes, confirmamos también que afortunadamente no hubo heridos de gravedad y no se presentó ninguna balacera. También me parece muy importante mencionar que el personal de La Cartonera actuó en todo momento en defensa de nuestros clientes aun a riesgo de su propia integridad”, agregó.