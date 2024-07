Redacción- El Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica (COLVET) pide, una vez más a la población, que evite llevar animales de compañía, especialmente perros y caballos, a la Romería en conmemoración del Día de la Virgen de los Ángeles.

La Dra. Silvia Coto Mora, presidenta del COLVET, advirtió sobre los riesgos significativos para la salud de los animales al ser expuestos a un esfuerzo físico extenuante durante largos recorridos sobre superficies como asfalto o cemento, cuyas temperaturas pueden alcanzar los 65°C.

Entre los efectos adversos mencionados se incluyen quemaduras en las almohadillas plantares, heridas en las patas por objetos como cristales o metal, deshidratación, golpes de calor, fatiga extrema y la exacerbación de enfermedades crónicas.

«Recuerde, por favor, que la promesa es suya, no de su mascota. Si usted la ama y es un tutor responsable, sencillamente no lo lleve a la Romería y no lo exponga a estrés físico y emocional. En Costa Rica existe legislación vigente sobre el bienestar animal, y el maltrato y crueldad animal están tipificados como delitos», enfatizó la Dra. Coto Mora.

Incluso si los animales son transportados en cochecitos, la presidenta del COLVET subrayó que aún están en riesgo de sufrir estrés, golpes de calor y problemas respiratorios, comprometiendo seriamente su bienestar.

Para evitar extravíos durante la Romería, se recomienda a los residentes de las comunidades en el trayecto mantener a sus mascotas debidamente identificadas y resguardadas en sus hogares.

Además, se destacó que solo funcionarios debidamente identificados del SENASA están autorizados para decomisar animales, y cualquier otra persona que lo haga estaría cometiendo un delito de suplantación de autoridad.

En conclusión, el COLVET insta a todos los ciudadanos a actuar con responsabilidad y sensibilidad hacia el bienestar animal, optando por no llevar a sus mascotas a la Romería y así evitar situaciones lamentables para ellos y sus familias.