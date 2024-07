Este fin de semana, la adrenalina y la emoción alcanzarán su punto máximo en Santa Ana con la esperada segunda fecha del Campeonato Nacional Desafío 4×4 Al Límite. La cita es este domingo 7 de julio en la pista de Valle Escondido, ubicada en Pozos de Santa Ana, a partir de las 9 de la mañana.

Desafíos Extremos

El circuito de Valle Escondido promete ser el escenario de una competición aguerrida, con pruebas diseñadas para poner al límite tanto a los vehículos como a sus pilotos y copilotos. Entre los desafíos se incluyen zonas de torsión, ríos, piedras, el temido Chirripó, tucas, gradas, un cráter y el infame codo. Estas secciones están cuidadosamente confeccionadas para emular las condiciones de montaña, garantizando que sólo los mejor preparados puedan alzarse con la victoria.

1 de 35

En detalle

Las puertas del lugar abrirán al público a las 7 de la mañana, permitiendo que los aficionados encuentren el mejor lugar para disfrutar de un día lleno de emociones y espectaculares maniobras. Las entradas, con un costo de 12 mil colones, están disponibles eno en el mismo ingreso de la pista. Además, se aplicará un costo adicional de 2 mil colones para el parqueo.

Alto nivel de competencia

El campeonato está compuesto por tres categorías según la cilindrada de los vehículos: C (4 cilindros), B (6 cilindros) y A (8 cilindros), además de una clasificación absoluta. En la categoría de 4 cilindros, el equipo Barraco, conformado por Keilor y Jeremy Castro, lidera con 25 puntos y promete defender su posición con uñas y dientes.

«Esta pista ha estado con más humedad y va a estar así el día de la carrera, esperamos un gran espectáculo de todos los pilotos. Para nuestra categoría estamos muy bien preparados y sabemos que los rivales son muy difíciles. Vamos a dar lo mejor de nosotros», comentó el piloto Jeremy Castro.

Entre los rivales más destacados está el equipo Pitufo, compuesto por Jefferson y Félix Jinesta, quienes buscarán mejorar su desempeño respecto a la fecha anterior. Félix Jinesta expresó: «La preparación para esta fecha ha sido muy dura, tenemos rivales muy fuertes. Valle Escondido es un escenario muy bueno que a mí particularmente me gusta mucho por la vista que tiene para el público, así que los invito a que no se pierdan esta fecha».

En la categoría de 6 cilindros, los líderes son Gustavo Canales y Marvin Soto en La Bestia, mientras que en la categoría de 8 cilindros, Jairo Cordero y César Rodríguez en Merlin ocupan la primera posición.

Recapitulación del Estado del Campeonato

Categoría 4 Cilindros

1. Keilor Castro y Jeremy Castro (El Barraco) – 25 puntos

2. Pablo Calvo y Víctor Solano (Toyo) – 22 puntos

3. Luis Alfredo Murillo y Jonathan Monge (El Pony) – 20 puntos

1. Keilor Castro y Jeremy Castro (El Barraco) – 25 puntos 2. Pablo Calvo y Víctor Solano (Toyo) – 22 puntos 3. Luis Alfredo Murillo y Jonathan Monge (El Pony) – 20 puntos Categoría 6 Cilindros

1. Gustavo Canales y Marvin Soto (La Bestia) – 25 puntos

2. Andrey Acuña y Randall Solano (Gladiador) – 22 puntos

3. Guillermo Valverde y Yeiman Valverde (El Coyote) – 20 puntos

1. Gustavo Canales y Marvin Soto (La Bestia) – 25 puntos 2. Andrey Acuña y Randall Solano (Gladiador) – 22 puntos 3. Guillermo Valverde y Yeiman Valverde (El Coyote) – 20 puntos Categoría 8 Cilindros

1. Jairo Cordero y César Rodríguez (Merlin) – 25 puntos

2. Diego Corrales y Ricardo Solano (Hellboy) – 22 puntos

3. Milciades Venegas y Emanuel López (El Nosareño) – 20 puntos

Clasificación Absoluta

1. Gustavo Canales y Marvin Soto (La Bestia) – 25 puntos

2. Andrey Acuña y Randall Solano (Gladiador) – 22 puntos

3. Keilor Castro y Jeremy Castro (El Barraco) – 20 puntos

El evento es producido por Family Fun – RPMTV y Al Límite 4×4, con el respaldo de la Federación Costarricense de Automovilismo y Motores (FECOM). Para más información, los interesados pueden seguir las redes sociales de RPMTV en Facebook e Instagram.

EN RESUMEN:

Segunda Fecha Campeonato Nacional Desafío 4×4 Al Límite

– Fecha: Domingo 7 de julio, 2024

– Lugar:Pista Valle Escondido, Santa Ana

– Entradas:12 mil colones (disponibles en passline.com o en el ingreso de la pista)

– Parqueo:2 mil colones

– Apertura de Puertas:7:00 AM

– Inicio del Evento: 9:00 AM

– Desfile de Tripulaciones: 10:00 AM

Líderes del Campeonato

– 4 cilindros: Keilor y Jeremy Castro (El Barraco) – 25 puntos

– 6 cilindros:Gustavo Canales y Marvin Soto (La Bestia) – 25 puntos

– 8 cilindros: Jairo Cordero y César Rodríguez (Merlin) – 25 puntos

– Clasificación Absoluta: Gustavo Canales y Marvin Soto (La Bestia) – 25 puntos

Más Información:

– Facebook: RPMTV

– Instagram: rpmtv.oficial