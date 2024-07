Oposición no reconoce los resultados del CNE.

Redacción – La oposición venezolana no reconoció y no estuvo de acuerdo con los resultados que emitió el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), en donde se le dio la victoria a Nicolás Maduro.

Según informó la oposición venezolana Edmundo González Urrutia ganó con el 70 % de los votos.

María Corina Machado, dirigente del movimiento Vente Venezuela fue clara y precisa en señalar que fueron los ganadores «Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe».

Así mismo Corina agregó «Toda esta información coinciden en que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70 % de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30 %. Esta es la verdad y es la elección presidencial con el mayor margen de victoria de la historia».

María Corina destacó que no descansaran hasta que la voluntad del pueblo sea respetada «Se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada».